شاهد رد فعل المتهم بقـ.تل 3 مصريين في قطر بعد تأييد إعـ.دامه

وثق مقطع فيديو، ردة فعل المتهم بقتل 3 مصريين في قطر، بعد تأييد الحكم عليه بالإعدام.

وأظهر الفيديو، المتهم وهو يقف وراء القضبان وبدأ في الانفعال والصراخ، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل عيالي اتبهدلت، ليه؟ أنا اتضربت واتبهدلت، ليه تعملوا كده؟".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قد قضت بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر، بعد ورود رأي المفتي.

واتضح أن المتهم يعمل "مبلط سيراميك"، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة المرجوشي، ببهتيم في شبرا الخيمة، التابعة لمحافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهم لدى استضافتهم له بمحل سكنهم في قطر بسلاح أبيض "سكين"، وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسديهم قاصدًا قتلهم.