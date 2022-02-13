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شاهد.. رجم رجل بالحجارة حتى الموت بسبب ما فعله داخل مسجد

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الأحد، 13-02-2022 04:05 م

رجم حشد غاضب في باكستان رجلا أربعينيا بالحجارة، قالوا أنه بسبب حرقه لمصحف داخل مسجد في قرية نائية في ولاية البنجاب بشرق باكستان.
وقال تشودري عمران، الناطق باسم الشرطة الباكستانية، إن خادم مسجد في القرية قال إنه رأى الرجل يحرق مصحفا مساء السبت، وأخبر عددا من السكان قبل إبلاغ الشرطة.
وأضاف عمران أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، حيث وجدت الرجل محاطا بسكان غاضبين، وظل يلقون عليه الحجارة حتى الموت، وعلقوا جثته على شجرة. وضربوا الضباط الذين حاولوا إنقاذه من بين أيديهم.
وذكرت مصادر أن الضحية يدعى مشتاق أحمد، 41 عاما، و يعاني من اضطراب عقلي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وكان يحاول حرق مصحف داخل المسجد.
 

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