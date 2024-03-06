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شاهد.. رجل يبيع حليب الحمير للأهالي بزعم العلاج من الأمراض

الأربعاء، 06-03-2024 12:32 م


وثق مقطع فيديو ، ضبط حظيرة حمير يقوم مالكها ببيع حليب الحمير بغرض الشفاء من بعض الأمراض ، في منطقة الأمن الداخلي بالبصرة جنوبي العراق .
وأظهر الفيديو تواجد العديد من الحمير داخل حظيرة ، يزعم أهالي المنطقة أن صاحبها يبيع لهم لبن الحمير لغايات علاجية .
وكشف مصدر صحي في دائرة صحة البصرة ، في الفيديو عن ورود "عدة شكاوى من قاطني منطقة الأمن الداخلي وسط محافظة البصرة، الشهر الماضي، تُفيد بوجود حظيرة للحمير في المنطقة، يستخدم صاحبها حليب الحمير للعلاج، حسب قوله".
وأكد أنه تم إغلاق الحظيرة ، وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة .


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