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شاهد.. رئيس دولة يرافق قواته في الحرب ضد أوكرانيا

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الإثنين، 14-03-2022 03:04 م

أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم الاثنين، أنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية التي تقود هجومًا في البلاد.
ونشر قديروف الذي تندد منظمات دولية غير حكومية بانتهاكات خطرة لحقوق الإنسان في بلاده، مقطع فيديو على تطبيق تليجرام يظهر فيه بزي عسكري خلال مراجعته خططًا وهو يجلس إلى طاولة مع جنود داخل غرفة، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.
وأكد أن هذا الفيديو التقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها. غير أنه لم يتسن التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.
وكتب قديروف ”قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كلم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب“، داعيا القوات الأوكرانية إلى الاستسلام ”وإلا فسينتهي أمرها“.
وأضاف ”سنريكم في شكل ملموس أن الممارسة الروسية تُعلّم الحرب أفضل من النظرية الأجنبية ومن توصيات المستشارين العسكريين“.
يحكم قديروف الشيشان بقبضة من حديد، وهو موال للكرملين ولديه ميليشيا شبه عسكرية تحت إمرته.
وأكدت شبكة التلفزيون الرسمية في جمهورية الشيشان الروسية، صحة المشاهد الدالة على تواجده في الشرق الأوكراني.
وأظهرت لقطات أخرى تم تداولها على تطبيق تليجرام قادة عسكريين يقدمون تقريرا للرئيس الشيشاني حول آخر مستجدات سير المعارك في دونيتسك، ويطلعونه على تفاصيل الهجوم المتواصل هناك.
وقالت تقارير إن الرئيس الشيشاني قديروف يوجد على مسافة 7 كم من العاصمة.

شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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