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شاهد.. دلال عبدالعزيز تُزيح الأكسجين وتتحدث هاتفيًا مع هذا الفنان

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دلال عبدالعزيز
Native
الخميس، 05-08-2021 10:46 ص

كشف عمرو سعد خلال حديثه مع أحدى البرامج التليفزيونية ،كواليس مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى .
وكشف الفنان عمرو سعد انه اراد ان يطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز ، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر ، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه ، الا انها فاجئته وقامت بإزاحة جهازالأكسجين حتى تتحدث معه.
وتابع عمرو سعد خلال حواره ان الفنانة دلال عبد العزيز كانت تنهج بشدة خلال حديثها معه ، الا انه اطمئن عليها ، لانها تمكنت من الحديث .
واستكمل عمرو سعد ، ان الفنانة دلال عبد العزيز ستحتاج الى وقت حتى تعود الى طبيعتها نوعاً ما ، مؤكداً انها لا تعلم حتى الان بنبأ وفاة الفنان سمير غانم .
وأضاف عمرو سعد ان الفنانة دلال عبد العزيز تعانى من تليف فى الرئة ، بعد اصابتها بفيروس كورونا .
واستكمل عمرو سعد : ان الفنانة دلال عبد العزيز انهت مشاهدها بالكامل وكانت تستعجل فريق العمل للنزول الى مصر من أجل ان تكون بجوار الفنان سمير غانم .

 

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