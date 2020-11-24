شاهد.. دعاء الرئيس للحماية من فيروس كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا كبشر نأخذ بالأسباب
للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لكن دائمًا لنا توجه إلى الله سبحانه وتعالى.
وتوجه الرئيس السيسي، في كلمته للمصريين بالدعاء بالقول:
"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، وما شاء الله
كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".
وأضاف الرئيس السيسي "أعلم أن الله على كل شيء قدير واللهم أن اعوذ بك من شر
نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها"، مضيفا:" ربنا قادر على حمايتنا ويعافينا من كل شر وسوء".
وأوضح الرئيس السيسي أن وباء كورونا مازال متواجد والحرص
لابد أن يكون مستمرا، ومن الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وتابع الرئيس السيسي "عندما اضطررنا لإدارة الموجة الأولى
تم اتخاذ إجراءات كثيرة ولن نكرر الإجراءات الاحترازية إلا بتعاون المصريين واتباع
الإجراءات الاحترازية على محمل الجد".
وأكمل الرئيس السيسي "نشهد زيادة في حجم الاصابات في
مصر وهذه الزيادة تبعث لنا رسالة باتباع الإجراءات الاحترازية".