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شاهد.. خطوبة ليندسي لوهان على رجل أعمال خليجي

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الإثنين، 29-11-2021 09:42 ص

أعلنت الفنانة العالمية ليندسي لوهان عن خطوبةها من رجل الأعمال الإماراتي بدر الشماس.
ونشرت ليندسي لوهان مجموعة صور عبر “انستجرام” مع بدر شماس وهي ترتدي خاتم الخطوبة الماسي. وعلقت قائلة : “حبي، حياتي، عائلتي، مستقبلي، بدر شماس”.
وبدر شماس يعد من المشاهير في أمريكا، ويشغل منصب نائب الرئيس المساعد في شركة كريدي سويس الدولية لإدارة الثروات، والتي يقع مقرها في دبي.
ودرس بدر في جامعة جنوب فلوريدا منذ عام 2007 إلى عام 2010 وحصل على درجة البكالوريوس في الأمور المالية عام 2012 من كلية جون إتش سايكس للأعمال في جامعة تامبا. وعمل في إدارة الثروات في العاصمة البحرينية المنامة، ثم انتقل بعدها إلى الكويت.





 

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