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مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
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شاهد: خالد منتصر رافع سيفه في حراسة "البظر"
شاهد: خالد منتصر رافع سيفه في حراسة "البظر"
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شاهد: خالد منتصر رافع سيفه في حراسة "البظر"
خالد منتصر
الثلاثاء، 06-04-2021
03:35 م
نشر الكاتب الصحفي
محمود سلطان
، مقطع فيديو جديد، يلقي الضوء على خفايا هوس الدكتور خالد منتصر بـ"
البظر
"، كما يلقي الضوء على الأبعاد الخفية التي تقع خلف هذا "الهوس" بالجنس والجزء السفلي من جسد المرأة في كتاباته.
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محمود سلطان
خالد منتصر
سيف
البظر
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