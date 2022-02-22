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شاهد.. حنين حسام تنهار داخل قفص المحكمة.. ووالدها: فيديوهات عادية جدًا

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حنين حسام
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الثلاثاء، 22-02-2022 02:32 م

تعرضت حنين حسام، الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" لحالة من الصدمة والانهيار خلال محاكمتها في محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الاتجار في البشر.
وظهرت حنين حسام من داخل القفص وهي منهارة من البكاء بعد الانتهاء من سماع الشهود داخل المحكمة، وقالت وهي تصرخ: "والله ما عملت حاجة، يارب معملتش حاجة، نفسي أروح لأبويا وأمي يا رب نجيني".
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة حنين حسام، في إعادة النظر بالحكم الغيابي الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب، تأجيله لجلسة 22 مارس.
وشهدت المحكمة اليوم حضور والد حنين حسام الذي قال قبل بدء الجلسة: "حنين بنتي الوحيدة ولازم أقف جنبها وأدعمها، طبعا هي ما غلطتش، وأنا كنت شايف كل حاجة بتعملها، كانت فيديوهات عادية جدا".
 

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