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شاهد.. حميد الشاعري يعتدي على حلاقه داخل الصالون

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الخميس، 22-08-2024 02:09 م

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "بسبب قصة شعر.. حلاق يتهم الفنان حميد الشاعري بالتعدي عليه داخل صالونه: "ألقى الأموال على الأرض".

وجاء في التقرير أن الفنان حميد الشاعري دخل في مشادة كلامية وخناقة مع حلاقه، وذلك في أثناء تواجده في صالون الحلاقة الخاصة به، بعد الانتهاء من الحلاقة.

وظهر في الفيديو أن الفنان حميد الشاعري، قام بإلقاء الأموال على الأرض، وترك المحل وخرج بعد مشادة مع الحلاق.

وقال محمد نادر صاحب صالون حلاقة، إن حميد الشاعري يحلق لديه منذ عامين، وأنه في مواقف كثيرة يتحدث حميد بطريقة غير مقبولة وأنه تحدّث مع مدير أعماله.

ولفت إلى أن حميد الشاعري يأتي له بسبب الحرفة، ولكن الفنان ألقى الأموال على الأرض، وتعدى عليه دون أي سبب.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري، يعيش حالة من التواجد و النشاط المكثف على مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشار هاشتاج #موسيقى_حميد_الشاعري، على منصات التيك توك و الانستجرام، والذي حقق أكثر من مليون و 200 ألف مشاهده خلال الأيام القليلة الماضية، على فيديو قدمه صانع المحتوى محمد رشاد عن حميد الشاعري، و مشاركته في الأحداث و الحفلات العالميه، وعن دوره و تأثيره  في مشوار كبار نجوم الوطن العربي، مضيفا أنه صاحب النقلة الحديثة في تاريخ المزيكا، و طالب بتكريم الكابو في ليلة يستمتع بها الجمهور بموسيقى حميد الشاعري.


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