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شاهد حمو بيكا يقتحم الغرفة على عمر كمال في السعودية ويسحله أرضًا والسبب صادم

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الثلاثاء، 30-11-2021 09:32 ص


نشر الفنان عمر كمال، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف جمعه بزميله الفنان حمو بيكا الذي كشف عن رغبته في الحصول على سيارة “بينتلي” مماثلة لسيارته التي حصل عليها كهدية من أحدى الأسر السعودية.
وظهر حمو بيكا في الفيديو وهو يقتحم غرفة عمر كمال بالفندق، ويوقظه من النوم ليسأله عن كيفية الوصول إلى الأسرة التي منحته السيارة على سبيل الهدية، كما ظل متمسكًا بضرورة مساعدته للوصول إلى الأسرة
وعلق عمر كمال على الفيديو مازحا: "بيكا عايز عربية بنتلي".
وكان عمر كمال قد اثار الجدل منذ ايام بعد نشره فيديو ظهر فيه وهو يستلم سيارة بنتلي من أحد الاسرة السعودية مع درع تكريمي اثناء استضافتهم له في المملكة.
 

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