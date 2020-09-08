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شاهد.. حفل زفاف كامل في أعماق البحر بمدينة دهب

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صورة من الفيديو
 
الثلاثاء، 08-09-2020 02:44 م إيمان هاني
كشف الغطاس صدام حسين، صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، تفاصيل إقامة حفل زفاف في أعماق البحر بمدينة دهب في جنوب سيناء.
 قال "حسين"، خلال تصريحات تلفزيوينة لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن فكرة إقامة حفل زفاف في البحر ليست جديدة لكن الجديد كان بدلة وفستان الفرح، موضحًا أنهم طلبوا من أحد المصانع إنتاجهما من قماش بدل الغطس نفسه.
 وأوضح أن العروس كانت متحمسة للفكرة عندما عرضتها عليها لكنها كانت خائفة، لافتًا إلى أن المأذون كان صديقًا شخصيًا له ووافق سريعًا.
 وأشار إلى أنهم أقاموا حفل زفاف كاملًا وكان هناك زغاريد تحت الماء وعلى الشاطئ، مضيفًا أن كل المصطافين والسائحين كانوا على الشاطئ يستمتعون معهم بحفل الزفاف.

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