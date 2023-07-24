شاهد.. حفل زفاف ديانا فاخوري.. حضرت العروس وغاب العريس

أعلنت الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري ، خلال
الاحتفال بعيد ميلادها بين الأهل والأصدقاء ، أمس ، عن زواجها من الإعلامي
اللبناني " جيري ماهر " .
وكانت نظمت ديانا احتفالا بعيد ميلادها ،
وبحضور الأهل والأصدقاء ، أعلنت عن زواجها من " رئيس مجلس إدارة صوت بيروت
" جيري ماهر " ، وتحول الاحتفال بعيد الميلاد إلى حفل زفاف وسط غياب العريس
، الذي تعذر عودته من الخارج .
وأظهر مقطع فيديو احتفال ديانا وسط أسرتها
وصديقاتها ، ورقصهن على نغمات الموسيقى معبرين عن سعادتهن بزفافها ، فيما ظلت
العروس تبكي من الفرحة .
July 23, 2023