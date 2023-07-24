شاهد.. حفل زفاف ديانا فاخوري.. حضرت العروس وغاب العريس





أعلنت الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري ، خلال الاحتفال بعيد ميلادها بين الأهل والأصدقاء ، أمس ، عن زواجها من الإعلامي اللبناني " جيري ماهر " .

وكانت نظمت ديانا احتفالا بعيد ميلادها ، وبحضور الأهل والأصدقاء ، أعلنت عن زواجها من " رئيس مجلس إدارة صوت بيروت " جيري ماهر " ، وتحول الاحتفال بعيد الميلاد إلى حفل زفاف وسط غياب العريس ، الذي تعذر عودته من الخارج .