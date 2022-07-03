شاهد حفل الزفاف.. رجل أعمال سبعيني يتزوج من فتاة ثلاثينية

الأحد، 03-07-2022
09:37 ص
شغل
الجمهور خبر زواج
رجل أعمال تركي
كبير بالعمر من فتاة تصغره بـ 42 عاماً، وضج مواقع
التواصل الإجتماعي.
وفي
التفاصيل تزوج لوسيان أركاس البالغ من العمر 77 عاماً من حبيبته فيرفي صقلي البالغة
من العمر 35 عاماً، في مدينة أزمير التركي
ة.
هذا
الزواج
، أتى بعد قصة حب عاشها الثنائي بحسب قولهما، وكان قد إلتقيا في أحد مكاتب شركة
"أركاس" المملوكة للوسيان، والمختصة في مجال الشحن والنقل وخدمات الموانئ
والوقود والسياحة والسيارات. وتواعد الثنائي لفترة قصيرة قبل أن يقرران الزواج
، وهذه
تعدّ الزيجة الرابعة للوسيان.