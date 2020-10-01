شاهد.. حسين الجسمي يُلحن أول معزوفة إسرائيلية احتفاءً بالتطبيع
حسين الجسمي
الخميس، 01-10-202003:32 ممحمد فضل
قام الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، بتلحين معزوفة إسرائيلية، احتفاء
باتفاق التطبيع بين بلاده وإسرائيل.
ونشرت الأوركسترا الإسرائيلية “فرقة النور” عبر يوتيوب، أغنية بعنوان
“أحبك” للمخرج رونين بيليد حداد، قالت إنها “تكريم لاتفاقية السلام الملهمة للأمل،
وتكريم لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
وكتبت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي: “فرقة النور
الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة
معاهدة السلام”، مضيفة بالعبرية: “سأحبك”.
وأثارت خطوة الجسمي جدلاً بين جمهوره ما بين مؤيد ورافض لمشاركته في تلحين
المعزوفة الإسرائيلية، لكنه حظى بهجوم كبير من جانب البعض.