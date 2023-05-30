شاهد.. حريق مروع يلتهم أكبر سوبر ماركت في التجمع

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الحريق
الثلاثاء، 30-05-2023 09:54 ص

 

أفادت وسائل إعلام أن حريقا ضخما شب بمركز تجاري بمنطقة التجمع في القاهرة.

 

وقامت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني بالسيطرة على النيران بعد جهود مضنية.

 

وأظهرت لقطات فيديو امتداد النيران على كامل واجهة المبنى.

 

وقامت الجهات المختصة بفرض طوق أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى يستخدم سوبر ماركت أوسكار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 10 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتحقق النيابة العامة بموقع الحادث، واستمعت إلى الشهود، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص ومعرفة أسباب الحريق.


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