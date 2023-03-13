شاهد.. حرم الرئيس السيسي وابنته آية في حفل زفاف ابنة ملك الأردن

وثقت قناة المملكة الأردنية عبر صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك" ، استقبال ملك الأردن الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله ، للسيدة الأولى انتصار السيسي زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وابنته آية .

وكانت وصلت انتصار وآية السيسي إلى الأردن لحضور حفل زفاف الأميرة إيمان ، بجانب العديد من الأميرات والأمراء العرب .

وأُقيم مساء أمس الأحد حفل الزفاف في قصر "بيت الأردن" وهو مكان إقامة العاهل الأردني.

وضم حفل الزفاف عدداً من أفراد العائلة المالكة، وأفراد عائلة الزوج إلى جانب عدد من المقربين والأصدقاء للعائلة المالكة.