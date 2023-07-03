شاهد.. حارق القرآن يظهر في بث مباشر يرتجف خوفًا ويطالب بحمايته





ناشد اللاجىء المسيحي العراقي في السويد " حارق القرآن الكريم بستوكهولم " ، في بث مباشر الحكومة السويدية بحمايته من المسلمين الغاضبين من فعلته ، ويتوسل لمتابعيه لإيصال خوفه للشرطة .

وظهر اللاجىء العراقي ، في بث مباشر عبر مواقع التواصل ، وهو في حالة خوف شديد من التهديدات التي تأتيه من المسلمين الغاضبين الذين استفزهم حرقه نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي .

وناشد اللاجىء العراقي الحكومة السويدية بتوفير حماية له ، عقب وصول العديد من التهديدات بالاعتداء عليه بسبب فعلته ، عقب وصول الكثير من المسلمين لمكان سكنه .