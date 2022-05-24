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شاهد.. حادث مروع لتصادم أتوبيس مدارس وسيارة في السعودية

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حادث
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الثلاثاء، 24-05-2022 09:46 ص

وثق مقطع فيدي حادث مروع في السعودية، بين حافلة صغيرة تقل عددا من طالبات المرحلة الابتدائية ، ما تسبب في وفاة إحداهن أثناء عودتها من المدرسة بحي البوادي بتبوك.
وأظهر الفيديو الحافلة تأتي بسرعة عالية ، ليتفاجأ قائدها بسيارة في الاتجاه المقابل فاصطدم به ثم انقلب ، ما أسفر عن وفاة طالبة في الصف الرابع الابتدائي وأصيبت 12 أخريات بإصابات بسيطة.
وتوفيت الفتاة في الموقع قبل نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، فيما باشر رجال المرور الحادث واتخذوا الإجراءات النظامية.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :



 

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