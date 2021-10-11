شاهد.. جلد طالبة أمام والدها داخل مدرسة بعد ضبطها تشرب الكحول

الإثنين، 11-10-2021
11:30 م
وقعت طالبة
تحت عقوبة الجلد، بعد ضبطها تشرب الكحول
داخل
المدرسة
.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قام 4 معلمين بجلد فتاة
أمام والدها في مدرسة
إسلامية نيجيرية بعد أن تم ضبطها وهي تشرب الكحول
.
وقال والد الطالب لبي بي سي، إنه وافق على الجلد بعد أن شعر
بالضيق عندما شاهد مقطع فيديو لابنته تشرب الكحول
.
أضاف والد الفتاة: "لقد أبلغت المدرسة
بالحادث وطلبت
منهم شخصيا أن يعاقبوها بالعقوبة المناسبة ، وأصررت على وجوب أن أكون حاضرا عند تنفيذها".
وبحسب ما ورد كانت الفتاة واحدة من أربعة طلاب وطالبات تم
القبض عليهم وهم يشربون الخمر في حفل عيد ميلاد ، وهو ما أنكروه.
تم نشر مقطع فيديو ثانٍ على الإنترنت يظهر فيه صبي صغير يتعرض
للضرب على صلة بالحادث نفسه.
أثارت مقاطع الفيديو غضبًا بعد مشاركتها على نطاق واسع عبر
الإنترنت مع أشخاص طالبوا باتخاذ إجراءات ضد المدرسة
.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مدير المدرسة
في ولاية كوارا بنيجيريا
قد تم إيقافه عن العمل أثناء تلقي الطلاب العلاج الطبي.
دافعت المدرسة
عن العقوبات ، التي فرضها طلاب آخرون بناءً
على طلب المدرسة
، حيث قالوا إنهم حصلوا على موافقة الوالدين ، وفقًا لبي بي سي.
وقالت المدرسة
أيضا إن العقوبة تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وقالت الحكومة المحلية في بيان إن تحقيقا بدأ وسيشرف عليه
لجنة "تضم علماء مسلمين وقادة ومسؤولين حكوميين".
وأضاف البيان: `` بغض النظر عن توضيحات السلطات بشأن التطور
، فإن موافقة أولياء الأمور التي اعترفت بنفسها وأسف الطلاب المتضررين ، تستهجن الحكومة
بشدة من الضرب القاسي الذي شوهد في اللقطات.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا: