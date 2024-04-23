شاهد.. ثري سعودي يتزوج فتاة مغربية ويهديها سيارة باهظة الثمن

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العروسان
الثلاثاء، 23-04-2024 11:08 ص


وثقت مقاطع فيديو لقطات من حفل زفاف رجل سعودي ثري بسيدة مغربية حسناء تدعى "هند مكاوي".
وأظهرت الفيديوهات التي صارت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم الشاب هدايا فخمة لعروسه يظهر منها سيارة مرسيدس فخمة وباقات ورود وصناديق هدايا فاخرة.
وأبانت مجموعة صور لحظات توقيع عقد القران بين السعودي والفتاة المغربية.
وفي مقاطع أخرى تظهر مشاهد من حفل الزفاف الذي يجمع العروسين على نغمات الأغاني والطبل والدفوف وسط أجواء عائلية سعيدة.
ولاقت الفيديوهات تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلق بعضهم يقول: شوفوا الفخامة ومستوى الدلال وكيف طاير فيها حتى أهله حاضرين معه الزواج ورايحين المغرب.

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