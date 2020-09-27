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شاهد تكريم أحمد فتحي بعد حفظه للقرآن الكريم (صور)

شاهد تكريم أحمد فتحي بعد حفظه للقرآن الكريم
شاهد تكريم أحمد فتحي بعد حفظه للقرآن الكريم
الأحد، 27-09-2020 12:33 م عبد القادر وحيد
انتشرت صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات للاعب أحمد فتحي، أثناء تكريمه في حفل ختمه للقرآن الكريم.
وقال حساب الأهلي نيوز على إنستجرام على الصورة: "لما يكون اللاعب قدوة حسنة نافعة للمجتمع.. تكريم أحمد فتحي بعد حفظه كتاب الله في (كُتَّاب البخاري)، ثم إهداء الطلاب الخاتمين مجموعة تي شيرتات موقعة منه ما أعظمها صور بارك الله فيه وفِي حفظة القرآن".
كما نشر أيضًا جوكر النادي الأهلي أحمد فتحي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
ويظهر أحمد فتحي في الصور من ندوة تكريم أطفال حفظة القرآن الكريم.
وأعرب فتحي عن سعادته الكبيرة بهؤلاء الأطفال الذين حفظوا القرآن في هذه السن المبكرة.
وعلق علي الصور قائلا: "فخور بيكوا جدًا جدًا وفرحتي ملهاش وصف بجد إسلامنا بخير طول ما في أبناء زيكوا وآباء و أمهات حريصين انهم يحفظوا اولادهم كتاب الله الكريم".

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عندما يكون اللاعب قدوة حسنة نافعة للمجتمع ❤️ تكريم أحمد فتحي بعد حفظة كتاب الله في ( كُتَّاب البخاري ) ، ثم إهدائه الطلاب الخاتمين مجموعة تي شيرتات موقعة منه ... ما اعظمها صور❤️ بارك الله فيه وفِي حفظة القران 🤲🏻❤️ @ahmedfathi_24 Via : @alahlyegyypt

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