شاهد تكريم أحمد فتحي بعد حفظه للقرآن الكريم (صور)

عندما يكون اللاعب قدوة حسنة نافعة للمجتمع ❤️ تكريم أحمد فتحي بعد حفظة كتاب الله في ( كُتَّاب البخاري ) ، ثم إهدائه الطلاب الخاتمين مجموعة تي شيرتات موقعة منه ... ما اعظمها صور❤️ بارك الله فيه وفِي حفظة القران 🤲🏻❤️ @ahmedfathi_24 Via : @alahlyegyypt