الإثنين 28 يونيو 2021
توقيت مصر 21:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أحمد موسى: آبي أحمد تعرض لهزيمة ساحقة اليوم

فيديو.. شيرين تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت بشأن خلافها مع زوجها

مفاجأة.. الوداد المغربي قد يلعب النهائي أمام الأهلي وليس كايزر تشيفز

تعليق مفاجئ من شيرين على تسريب والد زوجها

شاهد/ تضبط زوجها يخونها مع صديقتها لكن النهاية غير متوقعة

أول تعليق من الأوقاف على منع نجل حسين يعقوب من الخطابة والإمامة

ماذا حدث لوجهها؟.. أروى تصدم الجمهور في أول ظهور بعد فترة من الغياب

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

تنفيذ الإعدام في 9 متهمين بينهم امرأة

مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

ADS
 

شاهد/ تضبط زوجها يخونها مع صديقتها لكن النهاية غير متوقعة

b
.
Native
الإثنين، 28-06-2021 05:38 م


أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رجل بخيانة زوجةه مع صديقتها، داخل سيارةه في الشارع.
ووثق مقطع الفيديو المتداول، قيام سيدة بضبط زوجها في السيارة، وهو يخونها مع آخرى على ما يبدو أنها صديقتها ولكنها لم تتعرف عليها.
وكانت البداية عندما وصلت الزوجة مستقلة دراجة نارية، إلى موقع تواجد زوجها مع صديقتها في السيارة، وقامت بالتقاط قطعة حجر من الأرض وحاولت كسر زجاج سيارة زوجها.
ونزل زوج السيدة من السيارة، وحاول تهدئتها ولكنها أنهالت عليه بالضرب، لتقوم صديقتها بمغادرة المركبة دون تراها، وقامت بتبديل ملابسها وهربت بطريقة لا تخطر على بال أحد.
وعندما نزلت الصديقة الخائنة من السيارة كانت ترتدي قطعة ملابس لونها أبيض، وغادرت مسرعة أثناء قيام الزوج بدفع الأجرة لقائد المركبة النارية التي كانت تستقلها زوجةه قبل ضبطه.
وبعد دقائق عادت الصديقة الخائنة إلى موقع تواجد الرجل وزوجةه، وقامت باحتضانها وكأن شيئاً لم يكن.


شاهد الفيديو بالضغط هنا: 
 

إقرأ ايضا

download

أحمد موسى: آبي أحمد تعرض لهزيمة ساحقة اليوم

20553050181620688872

فيديو.. شيرين تخرج عن صمتها وتفجر مفاجآت بشأن خلافها مع زوجها

_100203104_gettyimages-874481156

تعليق مفاجئ من شيرين على تسريب والد زوجها

أخبار متعلقة

15904927693186069

مات أثناء ممارسة العلاقة.. والزوجة تفجر مفاجأة صادمة عن السبب

maxresdefault

فنانة شهيرة: زوجي خانني كثيرًا وأهلي دمروني (فيديو)

download

بعد أن توعدته.. زوج أحلام يكشف سر "إعجابه" بـ كاردشيان

fkih

يعالج بالرقية الشرعية.. ضبط شيخ وابنه يقيمان علاقات مع فتيات ويصورهن

Capture

بالفيديو.. إثيوبي في السعودية يتحدى رجال الشرطة لضبطه فكانت المفاجأة!

images

بعد زواج 13 عامًا.. زوجة رجل أعمال تُصدم أثناء استخراج بطاقة