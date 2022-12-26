شاهد.. تصرفات غريبة وصادمة من شيرين في أول ظهور لها رفقة حسام حبيب





وثق مقطع فيديو جديد، ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي ترقص وتؤدي حركات غريبة تجاه زوجها الفنان حسام حبيب في إحدى الأماكن العامة.

وأظهر الفيديو، حالة السعادة والانتشاء التي بدت في تصرفات الفنانة تجاه زوجها، حيث ظهرت وهي تجلس إلى جواره في إحدى المطاعم، رفقة بنتيها.

وداعبت شيرين، زوجها حسام حبيب، وأدت حركات راقصة وملفتة، على أنغام أغنيتها "صبري قليل"، وسط تفاعل الحضور.

الجدير بالذكر ،ان شيرين عادت مؤخرا إلى زوجها بعد أزمة انفصال وتلاسن بين الطرفين، كما دخلت شيرين إلى المستشفى للعلاج من تعاطي المخدرات بتدخل من شقيقها، وانتهت الأزمة بالزواج مجددا بين شيرين وحسام حبيب.

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