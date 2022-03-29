شاهد.. تشييع جثمان الفنان عهدي صادق من كنيسة القاهرة الجديدة

الثلاثاء، 29-03-2022
10:02 ص
تداول نشطاء على
مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من تشييع جثمان الفنان عهدي صادق
من الكنيسة
الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، قبل نقله إلى مثواه الأخير حيث دفن في مقابر الأسرة
بالقطامية بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والممثلين محمود حميدة
ونهال عنبر ومنير مكرم وسلوي محمد علي، وأحمد كمال، ومحمود عبد الغفار.
وكان عهدي صادق
قد توفي عن عمر يناهز الـ 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية
فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى وانتشرت صور من مراسم جنازته
وكان واضح على محبيه التأثر بهذه اللحظة.