شاهد/ تسريب صادم لـ رانيا يوسف ردًا على ضجة تصريحات «المؤخرة»
رانيا يوسف
الإثنين، 04-01-202107:42 مالمصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب صوتي
صادم للفنانةرانيا يوسف، تتحدث فيه إلى الإعلامي نزار فرنسيس، الذي اعتذر لها عما
سببه لقاءه معها في ضجة بسبب تصريحاتها الجريئة.
وعلقت الفنانةرانيا يوسف، على أمر تعمدها إظهار مفاتنها
خلال الحفلات المختلفة والمناسبات بطريقة غير متوقعة، خلال لقائها مع الإعلامي نزار
فرنسيس ببرنامجه "مع الفارس" بقناة الرشيد العراقية.
ونشر موقع
"صدى البلد" تسجيل صوتي مسرب لـ رانيا يوسف تؤكد فيه تصريحاتها المثيرة للجدل
عن الحجاب، وتلفظها بألفاظ صادمة، وقالت: "عمرى ما هندم على الحوار ده، كان لطيف،
وحاولت أكون على طبيعتي وعفوية".
وأضافت رانيا يوسف: "كنت متخوفة من سؤالي عن الحجاب
بسبب العقليات المتخلفة المظلمة التي تعيش بيننا، ولا تتقبل الرأي الآخر، لكن طظ في
أي حد".
وخلال الحوار قالت رانيا يوسف: "من امتي يا جماعة كنا
محجبين.. إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات..
زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود..
في حفلات ام كلثوم طلعلي واحدة محجبة قاعدة".
وتابعت: "مفاتني جميلة ومؤخرةي، وشفت نفسي قبل ما أطلع
في المرايا وشفتها حلوة"، متسائلة: "ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش،
وأما بنعمة ربك فحدث".
وأضافت: "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي
يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وجود الأشخاص حواليك مش بيديك شعور بالمشهد".