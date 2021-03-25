شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع برسالة إلى كل من يكرهه

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آل الشيخ
 
الخميس، 25-03-2021 06:22 م محمد فضل

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، الجميع بنشر مقطع فيديو يتضمن أغنية مركبة على عدد من الصور الشخصية له في مراحل عمرية مختلفة.
وقال “آل الشيخ” في تعليق أرفقه مع الفيديو: “إهداء لكل اللي يكرهوني وأشكر صاحب المقطع”.
وتفاعل النشطاء مع الفيديو، مشيدين بتلك الصور وبتركيبها في مقطع فيديو منسجم مع الأغنية.
وقال أحد النشطاء: “مايكرهك ياسيدي إلا اللي مايعرفك عن قرب وتعامل معاك.. أنت للطيبة عنوان والأخلاق شعار والعطف والحنان كتاب.. الله يحفظك وين ماتكون ياسيدي”.
 

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