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شاهد.. تركي آل الشيخ يتحدى بسيارته الفاخرة في «رالي دكار»

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السيارة
 
السبت، 02-01-2021 10:22 ص المصريون

تحدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بأن يشارك العام القادم بسيارةه الـ ”موستنج 68″ المعدلة، في سباق "رالي دكار"،  موجهًا رسالة إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بشأن عدم استعداده للمشاركة في رالي دكار هذا العام.
وقال “آل الشيخ” في مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” وهو يقف أمام سيارةه: “أمير عبدالعزيز السنة دي ما استعديت أشارك في الرالي.. السنة الجاية هذي موستنج 68 معدلة.. بشارك السنة الجاية في رالي دكار”.
بدوره، ردَّ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على فيديو “آل الشيخ” في تعليق بقوله: “كفو.. وتسعدنا مشاركة معاليك.. والتدريب عليّ .. وفالك الأول”، ليُجيب عليه رئيس الترفيه قائلًا: “تم أتشرف”.
 

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