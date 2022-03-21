شاهد.. تحطم طائرة ركاب صينية على متنها 133 راكبًا

الإثنين، 21-03-2022
11:55 ص
تحطمت طائرة ركاب
بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الصين
ية على متنها 133
راكبا في جنوب الصين
، بحسبما أفاد تلفزيون الصين
المركزي.
وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب
تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين
، مع
عدد غير معروف من الضحايا.
وتحطمت "بوينغ 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة
قوانغشي و "تسبب بحريق في الجبل"، حسبما ذكر تلفزيون الصين
المركزي،
مضيفا أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.
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