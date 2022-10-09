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شاهد.. تحرش وخلع ملابس فتاتين في منتزه بالعراق

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تحرش
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الأحد، 09-10-2022 09:46 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم يوثق  واقعة تحرش وتمزيق ملابس فتاتين في منتزه بالعراق، ما أثار الغضب.

ووثق الفيديو واقعة تحرّش حدثت في منتزه "قرية لاند" بمحافظة البصرة أقصى جنوب البلاد على الضفة الغربية لشط العرب.

وأظهرت اللقطات المصورة، تجمهر عدد كبير من الناس وصراخ، وتنديد بفعلة الشبان الذين اتهموا بأنهم مزقوا ملابس فتاتين في المنتزه بعد مهاجمتهما.

وبيّن الفيديو تدخّل قوات الأمن العراقية لفض اشتباك نشب، بين الشبان الذين اعتدوا على الفتاتين، وبين آخرين فزعوا لنصرتهما.
 

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