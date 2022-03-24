شاهد.. تحدي رقص مثير بين صافيناز وفتاة وتركع احترامًا لها

الخميس، 24-03-2022
01:18 م
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للراقصة صافيناز
في احدى حفلاتها وكانت هي قد سبق
ونشرت هذا الفيديو.
ولم تنتهي الضجة التي أثارها خصوصا ان الراقصة
الشهيرة
ظهرت وهي تركع امام شابة رقصة امامها بطريقة مميزة واحترافية.
حتى ان البعض اشار الى انها نافستها بقوة في هذه
السهرة لكن صافيناز
تتمتع بروح رياضية لذلك سلطت الضوء عليها من خلال هذا الفيديو
وأعطتها حقها.
من ناحية ثانية
علّق كثيرين على بدلة صافيناز
المحتشمة نسبة الى بدلاتها الاخرى التي ترتديها بالعادة.
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