شاهد.. بكاء «السيسي» تأثرًا في احتفالية عيد الشرطة
الرئيس السيسي
Native
Teads
الأحد، 23-01-202201:42 م
شهدت
احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ70 تأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاستماع
لكلمات أبناء الشهداء حيث استعرضت الاحتفالية ذكريات عدد من أبناء الشهداء مع ذويهم
قبل وفاتهم.
ووثق
مقطع فيديو تأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد سماع أمنيات أبناء شهداء الشرطة، بالتحدث
مع أبائهم الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن وطنهم ضد الإرهاب.
وظهر
في الفيديو منظمو احتفالية عيد الشرطة، لقاء مصور مع أبناء شهداء الشرطة، الذين بكوا
وتمنوا مشاهدة أبائهم والحديث معهم عن كل ما قدموه في دراستهم.
وكان
الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مقر مجمع المؤتمرات والاحتفالات، لحضور احتفالية
عيد الشرطة التي نظمتها وزارة الداخلية في عيدها الـ70، اليوم الأحد.