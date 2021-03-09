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شاهد.. بكاء الرئيس تأثرًا بكلام أم الشهيد

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الرئيس السيسي
 
الثلاثاء، 09-03-2021 12:12 م محمد فضل

غلب البكاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء عرض الفيلم التسجيلي وبكاء والدة الشهيد رقيب\ أحمد رضا، متأثرا بدموعها وحديثها عن ابنها الشهيد، الذى تعبر عن اشتياقها الشديد لولدها.
وقال الشيخ خالد الجندى ، خلال كلمتة المذاعة اليوم ، أن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية ليقتل فى سبيل الله 10 مرات ، لما يرى من الكرامة التى أعدها الله له فى الآخرة .
وأشار الشيخ خالد الجندى ، إلى أنهم رفعوا رؤوس اهاليهم واوطانهم والبشرية أجمعين ، لهم منا كل الدعاء والتحيه ، منوها إلى أن التحيه هنا لتلك الايدى المباركة التى قاتلت فى صمت .
وتابع  الشيخ خالد الجندى ، كلنا فى سبيل الله وفى سبيل أوطاننا ننتظر تلك اللحظة المباركة ، حتى نلحق الشهداء، مضيفا حى الله الشهداء وهذه الاسر التى انجبت هؤلاء الرجال الاوفياء .
 

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