الأربعاء 28 ديسمبر 2022
توقيت مصر 15:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. بكاء الرئيس السيسي تأثرًا بكلمة أشرف عبدالباقي

عريس المحلة المعتدي على عروسته: عاوز مراتي ومش هتنازل عنها بحياتي

فنانة شهيرة تستغيث: هموت أنا وأمي من الجوع وبنفضل يومين من غير أكل

العثور على الفنانة رنا بدر الدين جثة هامدة داخل شقة مفروشة (تفاصيل صادمة)

مرتضى منصور: كارثة حصلت.. الاعتداء على لاعبي الزمالك داخل الأهلي

وفاة لاعب داخل الملعب أثناء المباراة بشكل مفاجئ

شاهد.. تحطم مقاتلة كورية جنوبية أثناء التصدي لمسيرة كورية شمالية

مفاجآت لأول مرة.. رهف الشامي وخطيبها يخرجون في لايف للرد على «الخيانة»

وفاة قبطان مصري محترقًا في انفجار سفينة على سواحل تركيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار وضع باسم عودة وأربعة آخرين على قوائم الإرهاب

ADS
 

شاهد.. بكاء الرئيس السيسي تأثرًا بكلمة أشرف عبدالباقي

Capture
الرئيس السيسي
Native
Teads
الأربعاء، 28-12-2022 03:04 م

 

 

وجه الفنان أشرف عبد الباقي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته للأطفال ذوي الهمم، قائلا: "الرئيس السيسي هو أحسن صاحب لمشاورته على القادرين باختلاف".

وبكى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأثرا بحديث الفنان أشرف عبد الباقي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذوي الهمم، خلال احتفالية “قادرون باختلاف”: “دايما بفكر في لقاء ربنا.. وفي اليوم ده انتوا اللي هتدخلونا الجنة.. الخوف على مصر على طول دائم، خاصة في الفترة من 2011 لـ 2014 وفي الوقت اللي حصل فيه موجة كبيرة من الإرهاب وتفجيرات الكنائس والمساجد ومديريات الأمن”، متابعًا:"كل اللي كان بيشوف مصر في الوقت ده كان بيقول خلاص كده.. مش عايز أفتكر الذكريات دي بس عايزين نخلي بالنا".

 

وأضاف “السيسي”، في فقرة “اسأل الرئيس” ضمن النسخة الرابعة من احتفالية “قادرون باختلاف": "كل مصري دفع ثمن كبير أوي عشان البلد دي تبقى بالهدوء ده والسلام ده"، موجهًا رسالة للمصريين: “حافظوا على اللي ربنا وقف معانا فيه”.

 

وتابع:"الجيش والشرطة والدولة دفعوا ثمنًا كبيرًا لحماية مصر.. ولن ننسى أهالي الشهداء".

 

إقرأ ايضا

2950431-733411570

عريس المحلة المعتدي على عروسته: عاوز مراتي ومش هتنازل عنها بحياتي

Capture

فنانة شهيرة تستغيث: هموت أنا وأمي من الجوع وبنفضل يومين من غير أكل

سبب-مقتل-رنا-بدر-الدين

العثور على الفنانة رنا بدر الدين جثة هامدة داخل شقة مفروشة (تفاصيل صادمة)

أخبار متعلقة

202212011045354535

الرئيس السيسي: «حضرتك عايز تتجوز.. حط مبلغ في الصندوق»

elaosboa27648

«السيسي» يقاطع رئيس الوزراء ويعلق على أزمة الدولار

202112281152315231

«موافق يا كامل ونكتب ورق بالكلام ده»..حوار مفاجئ للرئيس مع كامل الوزير(فيديو)

211004

«السيسي»: رفضنا زيادة الأسعار رغم ارتفاعها عالميًا

194540

بعد قرار «السيسي» بعزله.. الكشف عن جريمة نائب رئيس مجلس الدولة

1928755_0

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة