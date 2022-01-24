شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

الإثنين، 24-01-2022
01:00 م
نشرت الإعلامية بسمة وهبة
فيديو جديد لها عبر صفحتها الخاصة
في موقع التواصل الإجتماعي.
وبالفيديو ظهرت بسمة من أمام الكعبة
، وهي تطوف حولها وعلقت
بالقول داعيةً:”استخيرك يا ربي ببيتك في التقاعد والتفرغ للعبادة ولقاء الأحبة والاهتمام
بالصحة آن الأوان أم لم يأن يا الله“
إنتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث علق المتابعين
عليه متمنيين أن يتقبل الله أعمال وهبة وأن يجعل زيارتها في ميزان حسناتها.
وكانت وهبي قد أعلنت في منشور مماثل عن تعافيها من إصابتها
بكورونا
، وقالت فيه ”الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة وقدر لي زيارة بيتك
وشكرك يا الله“.
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