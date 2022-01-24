الإثنين 24 يناير 2022
توقيت مصر 22:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة للجميع.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية «بسنت خالد»

«كاف» يعلن عن عقوبات صادمة على منتخبي تونس والجزائر لهذا السبب

10 مطالب خليجية للمصالحة مع لبنان.. تعرف عليهم

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

فيديو صادم.. فيفي عبده ترد على متابع:«مش شايف كل الأنوثة دي.. أوديهملك فين دول»

وجبة فسيخ تقتل المقرئ سيد عيسى ونجله الطبيب وزوجته

وفاة «الدريعي».. آخر ظهور للداعية السعودي على سرير المرض قبل وفاته

اعتراف خطير لأحد المتهمين في قضية "فساد وزارة الصحة"

ADS
 

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

270e7431fe
ا
Native
Teads
الإثنين، 24-01-2022 01:00 م

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو جديد لها عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.
وبالفيديو ظهرت بسمة من أمام الكعبة، وهي تطوف حولها وعلقت بالقول داعيةً:”استخيرك يا ربي ببيتك في التقاعد والتفرغ للعبادة ولقاء الأحبة والاهتمام بالصحة آن الأوان أم لم يأن يا الله“
إنتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث علق المتابعين عليه متمنيين أن يتقبل الله أعمال وهبة وأن يجعل زيارتها في ميزان حسناتها.
وكانت وهبي قد أعلنت في منشور مماثل عن تعافيها من إصابتها بكورونا، وقالت فيه ”الحمد لله الذي عافاني من دون حول لي ولا قوة وقدر لي زيارة بيتك وشكرك يا الله“.
اضغط هنا وشاهد الفيديو:
 

إقرأ ايضا

1708864_0

مفاجأة للجميع.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية «بسنت خالد»

2022-01-22t180125z_1087030332_rc2i4s98gs0m_rtrmadp_3_lebanon-gulf

10 مطالب خليجية للمصالحة مع لبنان.. تعرف عليهم

1438376_0

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

أخبار متعلقة

1690481_0

بعد نجاتها من الموت.. مرض جديد يصيب ياسمين عبدالعزيز

image

بعد تفشي الوباء.. مصر تعلن عن شروط جديد لدخول أراضيها

السيسي-1

توجيهات جديدة من السيسي بعد ارتفاع منحنى إصابات كورونا

333-1-645x450

يوسف الحسيني يثير الجدل بإعلان إصابته بكورونا على الهواء

695192_0

«الصحة» تحذر: تصاعد مفاجئ في «أوميكرون».. وهذه أعراضه المختلفة

images

فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد سنوات من الغياب