الإثنين 23 أكتوبر 2023
توقيت مصر 04:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة صادمة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا أعلى سعر في البنوك

شاهد.. بسمة وهبة تثير الجدل برسالة "عبرية" للإسرائيليين.. ونشطاء يسخرون

تطور خطير.. أمريكا ترسل أسلحة فتاكة وقوات جديدة للشرق الأوسط لدعم إسرائيل

فنانة سعودية شهيرة تفاجئ الجميع بطلاقها وتبكي

أحدهما بالتجمع والثاني بالجيزة.. العثور على مواطنين خلجيين متوفيين

شاهد.. سعودي يتزوج مغربية والعروس ترقص بشكل هستيري

القسام: اتخذنا قرار بإطلاق سراح رهينتين لكن إسرائيل رفضت استلامهما

17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

أول تعليق من الرئاسة على مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

مفاجأة غير متوقعة في "قمة القاهرة للسلام" تمنع صدور بيان ختامي

شاهد.. بسمة وهبة تثير الجدل برسالة "عبرية" للإسرائيليين.. ونشطاء يسخرون

IMG-20231022-WA0003
بسمة وهبة
الأحد، 22-10-2023 01:34 م


أثارت الإعلامية بسمة وهبة، جدلاً كبيراً بين المصريين بعد ظهورها تتحدث باللغة العبرية على الهواء .
ووجهت وهبة رسالة باللغة العبرية للشعب الإسرائيلي، قالت فيها: "طلبت من الإسرائيليين سؤال الحكومة: لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع، بمن فيهم الأسرى الموجودون داخل غزة".
وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، إنها توجّهت للشعب الإسرائيلي مطالبة إياهم بالوعي، قائلة: "شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما. هذا شخص متهور ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير".
كما ناشدت الإعلاميين الإسرائيليين لإعادة الحسابات والبحث عن حل حتى يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني في سلام، قائلة: "لابد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد نص إلهي يقول إن إسرائيل مكانها فلسطين".
وأوضحت أن هناك أشخاصا في إسرائيل يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.
فيما أثارت الرسالة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا من طريقة أداء بسمة وهبة ووصفها البعض بـ"المضحكة"

إقرأ ايضا

IMG-20231022-WA0005

أحدهما بالتجمع والثاني بالجيزة.. العثور على مواطنين خلجيين متوفيين

download (2)

شاهد.. سعودي يتزوج مغربية والعروس ترقص بشكل هستيري

images (1)

17 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة

أخبار متعلقة

IMG-20231019-WA0011

وزير الخارجية يكشف سر طرح السيسي فكرة تهجير الفلسطينيين لصحراء النقب

Capture

الصين تدعو لدعم فلسطين ووقف إطلاق النار

IMG-20231010-WA0018

فيديو يوثق لحظة هجوم مقاتلي القسام على مهرجات إسرائيلي وقتل 260 شخصًا

1r6FlMqr

أول قرار من نتنياهو بعد هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل

1903204_0

ياسمين عز تتوعد إعلامي شهير: "خاض في سمعتي وهخليه عبرة"