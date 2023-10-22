الأحد، 22-10-2023
01:34 م
أثارت الإعلامية بسمة وهبة
، جدلاً كبيراً بين المصريين بعد ظهورها تتحدث باللغة العبرية على الهواء .
ووجهت وهبة رسالة باللغة العبرية للشعب الإسرائيل
ي، قالت فيها: "طلبت من الإسرائيل
يين سؤال الحكومة: لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع، بمن فيهم الأسرى الموجودون داخل غزة".
وأضافت خلال لقاء تلفزيوني، إنها توجّهت للشعب الإسرائيل
ي مطالبة إياهم بالوعي، قائلة: "شعب إسرائيل
فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما. هذا شخص متهور ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير".
كما ناشدت الإعلاميين الإسرائيل
يين لإعادة الحسابات والبحث عن حل حتى يعيش الشعبان الإسرائيل
ي والفلسطيني في سلام، قائلة: "لابد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد نص إلهي يقول إن إسرائيل
مكانها فلسطين".
وأوضحت أن هناك أشخاصا في إسرائيل
يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيل
ي عندما صرح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل
في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيل
ية كذابة في كل شيء.
فيما أثارت الرسالة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا من طريقة أداء بسمة وهبة
ووصفها البعض بـ"المضحكة"