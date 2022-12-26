شاهد.. برلماني يتفقد شوارع الإسكندرية بقارب صيد

انتقد البرلماني محمد جبريل ،عضو مجلس النواب أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع أول موجة أمطار غزيرة تتعرض لها المحافظة في فصل الشتاء.

وظهر عضو مجلس النواب في مقاطع فيديو وصور يستقل قارب صيد أثناء جولة بأحد شوراع منطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، بعد موجة أمطار ضربت المحافظة اليوم الأحد، فيما وسط مشهد عكس غزارة كمية مياه الأمطار التي لم تستوعبها شبكات الصرف حتى اغرقت عدد من منازل المواطنين.

وأعلن عضو مجلس تقدمه ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن غرق شوارع الإسكندرية في أول موجة أمطار غزيرة مع بداية فصل الشتاء، وطالب بإدراج البيان على جدول أعمال اولى جلسات المجلس للمناقشة العاجلة.

وقال جبريل في البيان العاجل إن الإسكندرية تعرضت للغرق فى أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

وأضاف النائب أن غرق الشوارع يدل على عدم الاستعداد بشكل حقيقي لمواجهة موسم الشتاء للمحافظة وغرق مداخل العديد من المستشفيات والشوارع والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى غرق مناطق عديدة ومتفرقة بالمحافظة وخاصة نجع العرب وكرموز وغيط العنب ومحرم بك وغربال وتلف العديد من السيارات والبضائع بالمحال والمخازن وعدم قدرة المواطنين على الدخول والخروج من منازلهم بالإضافة إلى وجود شلل تام فى التعامل والدخول والخروج داخل المستشفيات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.













