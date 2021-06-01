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شاهد.. بدور البراهيم تفاجئ الجميع بخلع النقاب وتكشف السبب

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الثلاثاء، 01-06-2021 09:45 ص

أثارت الفاشينيستا مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بدور البراهيم، الجدل بين متابعيها، بعد نشر مقطع فيديو ظهرت خلاله بدون النقاب.
وقالت بدور البراهيم في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق سناب شات:”إن كل إنسان يمر بظروف سيئة ولكن يجب أن يأخذ وقته لكي يستطيع مواجهتها”.مؤكدة أنها أصبحت تشعر بتحسن وبطاقة إيجابية الآن.
وأضافت بدور :“كل إنسان بيمر بظروف ما، ولكن في النهاية راح تنتهي هذه الظروف، لكن لابد أن نأخذ وقتنا ونفرغ طاقتنا السلبية، وتفاءلوا بالأمل والخير القادم إن شاء الله“.
وكانت البراهيم أثارت ضجة الأيام الماضية بسبب إعلانها ارتداء النقاب لظروف ما، دون أن تفصح عنها حينها .
 

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