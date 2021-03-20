شاهد.. «بايدن» يسقط 3 مرات أثناء صعوده سلم الطائرة
بايدن
السبت، 20-03-202111:02 صمحمد فضل - متابعات
سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية،
اليوم الجمعة، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية في أعقاب إطلاق
النار الأسبوع الماضي.
والتقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات،
قبل أن يلحق نفسه ويكمل صعود سلم طائرته.
وألقى الرئيس الأمريكي البالغ 78 عاما التحية على المصورين
والصحفيين قبل أن يختفي داخل الطائرة.
وأثار سقوطبايدن المثير جدلا واسعا بين رواد مواقع، حيث
تعثرت أقدامه 3 مرات أثناء الصعود بشكل غريب، قبل أن يسقط على ركبتيه، ثم يكمل مسيرته.