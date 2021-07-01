الخميس 01 يوليه 2021
توقيت مصر 12:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرابة الـ 100 عام.. قرار سعودي بالاستغناء عن هذا الأمر

شاهد.. انهيار سيدة أثناء تنفيذ حد الجلد عليها لممارستها الزنا

آبي أحمد يعلن انسحاب جيشه من تيجراي بعد الهزيمة الساحقة

مصرية تزوجت ثري عربي ثم اكتشفت «الكارثة» والسفير يتدخل بنفسه لحمايتها

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا

تركي آل الشيخ يرد على ناشر فيديو له أثار الجدل: يا تافه يا حقير

هبة قطب ترد على فيديو ابنتها من غرفة النوم

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز اليوم

تعرف على أسعار الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

منة عرفة تفاجئ الجميع بإعلان زواجها (صورة)

ADS
 

شاهد.. انهيار فتاة أثناء تنفيذ حد الجلد عليها لممارستها الزنا

07-2
ا
Native
الخميس، 01-07-2021 12:29 م

أظهر مقطع مصور لحظة انهيار امرأة من الألم وسقوطها على الأرض خلال تنفيذ حد الجلد لها في إندونيسيا لممارستها الزنا.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن حد الزنا للمرأة الإندونيسية تم تنفيذه لها ولشريكها في إقليم “آتشيه”، وهو ١٠٠ جلدة لكل منهما، حيث يعتبر الإقليم هو الوحيد الذي يطبق العقوبات وفق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجلد تم أمام العامة ونفذه مسؤولون في “ولاية الحسبة” التابعة للشرطة.
وتحدثت الصحيفة عن أنه بجانب المرأة وشريكها، تم جلد الشخص الذي وفر لهما غرفة لممارسة الزنا، لكنه جٌلد ٧٥ جلدة.
وأضافت أن عملية تنفيذ الحدود الشرعية شملت كذلك جلد شخصين ٤٠ جلدة لكل منهما لشربهما الكحوليات.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:











 

إقرأ ايضا

images

بعد قرابة الـ 100 عام.. قرار سعودي بالاستغناء عن هذا الأمر

1538803763

مصرية تزوجت ثري عربي ثم اكتشفت «الكارثة» والسفير يتدخل بنفسه لحمايتها

-_r1lq5bevf8m31gpiic9r7rh13

تركي آل الشيخ يرد على ناشر فيديو له أثار الجدل: يا تافه يا حقير

أخبار متعلقة

d7e65eaf-79bf-4ea2-a7ff-4dbab8ed54c7

بالصور.. امرأة تلد 10 أطفال في بطن واحدة

1184

تعمدت إجهاض جنينها واحتفظت به في ثلاجة المنزل والسبب لا يتخيله عقل!

179602

أول دولة تعلن إلغاء الحج لمواطنيها هذا العام