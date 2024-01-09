الأربعاء 10 يناير 2024
توقيت مصر 08:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار بالسوق السوداء بعد طرح شهادات إدخار بعائد 27%

قرار عاجل من اتحاد الكرة: إيقاف لاعب 8 شهور وتوصية بشطبه

"كسر سنتي".. "ضربتني الأول.. اشتباكات بالأيدي بين لاعب الزمالك وزوجته داخل كمبوند

شاهد كيف ظهر السجين الأمريكي الذي ضرب القاضية خلال جلسة إعادة محاكمته

بالصور.. ساديو ماني يدخل قفص الزوجية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أفريقيا

شاهد.. انهيار إعلامية مصرية على الهواء بعد استشهاد نجل وائل الدحدوح

الإمارات .. شاهد: القبض على شخصين حاولا الاختباء داخل هيكل سيارة بطريقة لا تخطر على البال

رسالة مفاجئة من كهربا عبر "فيسبوك" تثير الجدل

فيديو.. إثيوبيان يقتلان سعوديًا في جدة

بعد الجدل.. فارق العمر بين مي فاروق ومحمد العمروسي

شاهد.. انهيار إعلامية مصرية على الهواء بعد استشهاد نجل وائل الدحدوح

IMG-20240109-WA0013
وائل الدحدوح
الثلاثاء، 09-01-2024 12:16 م


دخلت الإعلامية الفنانة منى عبدالغني في حالة من الانهيار التام، بعد استشهاد نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح.
وقالت عبدالغني عبر قناة "سي بي سي": "رسالتي النهاردة تقيلة شوية ومش قادرة أسكت بصراحة، حاجة وجعاني أوي كلنا شوفناها ومش قادرة معبرش عنها، أنا بشوف أهالينا في غزة وهم يودعون أبنائهم شئ مؤلم بجد، اللي يودع بنته واللي تودع ابنها وتقول دا روح الروح، واللي تقول الأولاد ماتوا من غير أكل، فكرة التجويع نفسها وتحمل الجوع على نفسك ولكن أولادك صعب".
وأضافت الفنانة: "أذى كتير وقتل وشهداء وآخرهم وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه وطلبه أن يتركوه مع نجله للمرة الأخيرة وذهابه في الجنازة راجل واقف على رجله كله قوة وشجاعة وإيمان بالله، صبر ملوش آخر، مين فينا يقدر على كدا ويمتلك هذا الصبر، نرى من بعيد ونشاهد بعض المقاطع وشعر بالموت بسببها".
وتابعت: "هذه الأشياء خلتني أفكر كتير في اللي بيحصل حوالينا وإن الناس عندها قلة صبر ولو حد دخل في مشكلة صغيرة بيكون مش قادر يتحمل ويحصل له اكتئاب من شوية زعل، وغيرها من ابتلاءات أكبر بكتير يتحملها أهالي غزة، ومش بقلل من مشاكلكم وهمومكم ولكن صعبان عليا ضياع العمر في البكاء على أشياء نراها كبيرة وننسي النعم التي لدينا".
واستطردت: "الله إذا أحب عبدًا ابتلاه، ويجب أن نصبر ونشكر ونحمد ربنا على نعمه، وناخد أهالينا في غزة قدوة، والأمهات هناك حتي لو مفقدتش أولادها بتشوفهم وهما نايمين مرعوبين ودي أم زيها زينا بالظبط لكنها أحسن مننا في قوتها وإيمانها بالله، ربنا ينصرهم ويحميهم".
وطالبت بتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه "مَنْ أَصبح مِنكُمْ آمِنًا في سِرْبِهِ، مُعَافًى في جَسدِه، عِندهُ قُوتُ يَومِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحذافِيرِها رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ.


إقرأ ايضا

IMG-20240109-WA0010

قرار عاجل من اتحاد الكرة: إيقاف لاعب 8 شهور وتوصية بشطبه

IMG-20240109-WA0019

"كسر سنتي".. "ضربتني الأول.. اشتباكات بالأيدي بين لاعب الزمالك وزوجته داخل كمبوند

IMG-20240109-WA0014

الإمارات .. شاهد: القبض على شخصين حاولا الاختباء داخل هيكل سيارة بطريقة لا تخطر على البال

أخبار متعلقة

GDO4Ds7W0AAGXSk

فيديو مؤلم.. وائل الدحدوح يودع نجله حمزة بعد استشهاده في قصف للاحتلال

Capture

"القسام" تنشر فيديو لتدمير ناقلة جند إسرائيلية اليوم الأحد

images

مصر تجمد وساطتها بين حماس والاحتلال بعد عمليات الاغتيال

IMG-20240101-WA0020

صدمة.. ملكة جمال دولة عربية تنضم لجيش الاحتلال لدعم الجنود في الحرب على غزة

IMG-20240101-WA0016

يبكي القلوب.. فلسطيني يضع جثة طفله في "قفص" على دراجة هوائية لدفنه

IMG-20231221-WA0010

إبراهيم عيسى يهاجم أبوتريكة بسبب دفاعه عن غزة ومهاجمة الغرب