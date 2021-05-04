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شاهد.. الملك سلمان يُكرّم تركي آل الشيخ ويمنحه وشاح الملك عبدالعزيز

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ارشيفية
 
الثلاثاء، 04-05-2021 11:33 ص

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن منحه “وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية” من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ونشر “آل الشيخ” على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”؛ صورًا لنص قرار منحه الوشاح من جانب “خادم الحرمين”، وصور أخرى للوشاح الذي حصل عليه.
وعلق تركي آل الشيخ على التكريم، بقوله: “أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد”.
وأضاف “آل الشيخ”: “إلى أخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكرًا لكم”.

كما نشر صورة تجمعه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعلق عليها بالقول :"الوسام غالي مافيه شك ... لكن الاغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك ... الاغلى منه وجودك في حياتنا سيدي ... انت من صنعت تركي وغير تركي كثير ... انت الامل انتى الفخر انت القائد الملهم ... تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا ... روحي ومالي واولادي فداك وفداء لبلدي سيدي".

 

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