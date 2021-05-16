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شاهد.. المقاومة تستهدف دبابة إسرائيلية «ميركافا» وتدمرها

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شاهد.. المقاومة تستهدف دبابة إسرائيلية «ميركافا» وتدمرها

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الأحد، 16-05-2021 11:03 ص

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة استهداف دبابة إسرائيلية على ناقلة أثناء عملية نقلها إلى حدود قطاع غزة.
وأظهر الفيديو أن ناقلة دبابات إسرائيلية كانت تحملة دبابة “ميركافا” لنقلها إلى حدود قطاع غزة، إلا أنها فوجئت بصاروخ فلسطيني يصيبها بشكل مباشر.
وأبان المقطع، لحظة اشتعال النيران في الدبابة الإسرائيلية واحتراقها على ناقلة الجند، بعد استهدافها الصواريخ من جانب الفصائل الفلسطينية في غزة.
 

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