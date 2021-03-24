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شاهد المفاجأة.. ماذا وجدوا في ملفات نوال السعداوي

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نوال السعداوي
 
الأربعاء، 24-03-2021 11:54 ص المصريون
نشر الكاتب الصحفي محمود سلطان، مقطع فيديو جديد يكشف فيه مفاجآت عن الكاتبة والروائية الراحلة- المثيرة للجدل- نوال السعداوي.
يقدم المقطع إضاءة للمساحات المظلمة والمسكوت عنها والتي تم الشوشرة عليها بشأن حقيقة ملفات الراحلة نوال السعداوي.
 

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