شاهد/ الكويت تلقي القبض على مها المطيري المتحولة جنسيًا بتهمة التشبه بالنساء

الإثنين، 11-10-2021
05:35 م
كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات الكويت
ية
أوقفت الفتاة الكويت
ية المتحولة جنسيا مها المطيري
، وسيتم تنفيذ حكم السجن سنيتن بحقها
بتهمة "التشبه بالنساء".
وبحسب الناشطين فإنه سيتم تنفيذ حكم السجن بحق المطيري في
سجن الرجال، مطلقين حملة تضامنية تحت هاشتاج #الحريه_لمها_المطيري.
وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الكويت
تعترف
باضطراب الهوية الجندرية رسميا، لكن قانون العقوبات في البلاد يجرم "التشبه بالنساء".
وفي مايو الماضي، قالت المطيري (40 عاما) في فيديو عبر تطبيق
"سناب شات" إنها تعرضت من قبل للحبس في سجن للرجال، وأنها تعرضت للاغتصاب
داخله. وكشفت أن صديقة عابرة تعرضت بدورها لتجربة مماثلة، دفعتها للانتحار في الماضي.