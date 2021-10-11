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شاهد الصور التي تسببت في عزل مدير مدرسة بأول يوم دراسي

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وزير التعليم
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الإثنين، 11-10-2021 03:22 م

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ياسر محمود، قرارا عاجلا بإحالة مدير مدرسة للتحقيق، وعزله من منصبه، في واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية على الأرض.
وأشار وكيل وزراة التعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية، إلى إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم، لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد.
جاء ذلك علي خلفية تداول صور بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر جلوس طلاب مدرسة "المثلث" الابتدائية بالخانكة على الأرض، وقضائهم اليوم الدراسي دون مقاعد.
في سياق آخر، أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه وجه بتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافي العجز والتقصير في حق الطلاب، تزامنا مع بدء الدراسة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليق علم مصر في مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح.


 

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