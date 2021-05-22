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شاهد الصدمة.. فنانات شيعن جثمان سمير غانم ثم ذهبن للاحتفال بالرقص

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يسرا
Native
السبت، 22-05-2021 10:59 ص

حالة من الصدمة والغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صور وفيديوهات لعدد من الفنانات وهن يشاركن في حفل زفاف والرقص فيه بعد ساعات قليلة من مشاركتهن في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، وظهورهن بحالة حزن وبكاء أثناء دفنه.
وظهرا الفنانات يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين، في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، والذي أقيم مساء أمس الجمعة في مدينة الجونة، وظهرت يسرا وهي ترقص مع الفنان عمرو دياب، على المسرح، وذلك بعد ساعات من مشاركتها في جنازة الفنان الراحل سمير غانم.
وسادت حالة من الجدل، بين رواد مواقع التواصل، بسبب مشاهدتهم للفنانة يسرا ترتدي الأسود صباح الجمعة، وتشارك في تشييع جثمان الفنان الراحل سمير غانم، وبعد ساعات ترتدي الأحمر، وترقض في حفل زفاف.
وعلقت مغردة قائلة: ”‏‎يا شيخة ده إحنا اللي ياللي بعيد عن الوسط الفني زعلانين على سمير غانم جداً وانتي ياللي كنتي بتشوفيه ودايماً معاهم مش مقدرة حتى حزنهم!!“.









 

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