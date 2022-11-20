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شاهد.. الشيف بوراك يفتتح فرع قطر ويفاجئ الجميع بالمشاركة في عرض راقص بشكل مذهل

قطر-5
الشيف بوراك في الافتتاح
Native
Teads
الأحد، 20-11-2022 11:14 ص

افتتح الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، أحدث مطاعمه وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وشهد الافتتاح مشاركة كبيرة من المواطنين القطريين ورجال الأعمال، والإعلاميين والمشاهير.
ونقلت وكالة "الأناضول"التركية، عن بوراك قوله: "نحن في الدوحة اليوم لافتتاح فرعنا الجديد قبل فترة وجيزة من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر".

وأبدى سعادته الكبيرة بهذا الافتتاح، مضيفاً: "هذه علامة تجارية تركية، وهي علامة للشعب التركي، وأنا كأخ لكم سأقوم بكل جهدي لأجل عمل أفضل".
وتابع الشيف التركي الشهير: "طوال كأس العالم سوف نستضيف نجوم كرة القدم وضيوف قطر".

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصول الشيف بوراك إلى مكان الافتتاح.
وظهر في الفيديو وهو يشارك مجموعة من الشباب في فرقة استعراضية عرضًا راقصًا، أثار به الفرحة والبهجة بين الجميع.

لمشاهدة المزيد من فيديوهات الشيف بوراك اضغط هنا
 

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