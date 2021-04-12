الإثنين 12 أبريل 2021
توقيت مصر 18:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«أنا المسيحية اللي مستنية رمضان».. حنان سليمان تثير الجدل عن ديانتها

شاهد.. الشيف بوراك يُبهر أحلام في منزلها والفنانة لم تتمالك نفسها

وفاة اليوتيوبر «أم زياد» بعد تمثيل مشهد وفاتها على زوجها

ابنة لاعب شهير تستغيث بـ«السيسي» لإنقاذ والدها:«بيموت حرفيًا»

فنانة شهيرة في صورة صادمة مع ابنتها الكبرى

فيديو مُسيء للأهلي.. اتحاد الكرة يتخذ قرارًا رادعًا ضد لاعبي الزمالك

محمد رمضان يفجر مفاجأة عن الفيديو الذي أثار الغضب

منظمات مدنية من 9 دول إفريقية توصي بتأجيل ملء سد النهضة

عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحان النار على محمد رمضان: «هربيك»

ابنة أصالة تثير الجدل بـ«قُبلة غريبة» لعريسها في حفل خطوبتها

ADS
 

شاهد.. الشيف بوراك يُبهر أحلام في منزلها والفنانة لم تتمالك نفسها

hqdefault
بوراك
 
الإثنين، 12-04-2021 04:24 م المصريون

أبهر الشيف التركي الشهير "بوراك"، الفنانة الإماراتية أحلام، بعد أن استضافته في منزلها، حيث أعد طبق كبير من محشي العنب والفلفل باللحمة، وهو ما لم تستطع الفنانة ان تتمالك نفسها أمامه.
وظهرت أحلام برفقة الشيف الذي قام بتحضير الطعام الشهي، حيث أبدت إعجابها بشكل الطبق ولم تتمكن من الانتظار، وطلبت من الشيف بطريقة طريفة أن تأخذ قطعة منه أثناء تحضيره.
وأثار المقطع اهتمام عدد كبير من المتابعين، الذين أشادوا بطبخ الشيف التركي، كما أثنوا على عفوية أحلام.
يشار إلى أن علاقة صداقة باتت تجمع الشيف التركي الشهير بوراك وعدد من الفنانين العرب، ويقوم بتبادل اللحظات الجميلة معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 

إقرأ ايضا

11063301991618002815

وفاة اليوتيوبر «أم زياد» بعد تمثيل مشهد وفاتها على زوجها

_117884801___-1

محمد رمضان يفجر مفاجأة عن الفيديو الذي أثار الغضب

thumb

عمرو أديب ولميس الحديدي يفتحان النار على محمد رمضان: «هربيك»