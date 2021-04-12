شاهد.. الشيف بوراك يُبهر أحلام في منزلها والفنانة لم تتمالك نفسها

الإثنين، 12-04-2021
04:24 م
المصريون
أبهر الشيف التركي
الشهير "بوراك"، الفنانة
الإماراتية أحلام، بعد أن استضافته في منزلها، حيث أعد طبق كبير من محشي
العنب
والفلفل باللحمة، وهو ما لم تستطع الفنانة ان تتمالك نفسها أمامه.
وظهرت أحلام برفقة الشيف الذي قام بتحضير الطعام الشهي، حيث
أبدت إعجابها بشكل الطبق ولم تتمكن من الانتظار، وطلبت من الشيف بطريقة طريفة أن تأخذ
قطعة منه أثناء تحضيره.
وأثار المقطع اهتمام عدد كبير من المتابعين، الذين
أشادوا بطبخ الشيف التركي
، كما أثنوا على عفوية أحلام.
يشار إلى أن علاقة صداقة باتت تجمع الشيف التركي
الشهير بوراك
وعدد من الفنانين العرب، ويقوم بتبادل اللحظات الجميلة معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.