تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تعرضت لاعتداء من قبل الشرطة الدنماركية في كوبنهاجن، إثر محاولتها منع شخص من حرق القرآن الكريم.



وظهر الشخص خلال المقطع وهو يستعد لحرق المصحف، وسط تأمين من الشرطة الدنماركية، ولكن المرأة لم يعجبها الوضع، وحاولت منعه عن طريق التقاط المصحف قبل أن يقوم بحرقه.